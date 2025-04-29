"Улицы московские": Лубянский проезд

Когда-то Лубянский проезд даже не считали настоящей улицей – всего лишь путь к Лубянской площади. Но именно здесь решались политические вопросы, создавались шедевры искусства и звучали главные стихи времени.

Почему именно в Лубянском проезде умер поэт Владимир Маяковский, а художник Михаил Врубель сошел с ума? Как Политехнический музей превратился в центр московских "шестидесятников"? И какую трагедию пережили актриса Валентина Серова и летчик Анатолий Серов?

Об этом – в программе "Улицы московские".