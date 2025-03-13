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13 марта, 07:15

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В Москве начались обязательные проверки газового оборудования в квартирах

В Москве начались обязательные проверки газового оборудования в квартирах

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В столице стартовали плановые проверки газового оборудования в квартирах. Процедура обязательна для всех, кто пользуется газовыми плитами – таких семей в Москве почти 2 миллиона. Узнать, когда придет специалист Мосгаза, можно на официальном сайте службы.

Отказываться от проверки нельзя – за это могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Если отказ приведет к аварийной ситуации или угрозе жизни и здоровью людей, штраф увеличится до 50–150 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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