В Москве начались обязательные проверки газового оборудования в квартирах

В столице стартовали плановые проверки газового оборудования в квартирах. Процедура обязательна для всех, кто пользуется газовыми плитами – таких семей в Москве почти 2 миллиона. Узнать, когда придет специалист Мосгаза, можно на официальном сайте службы.

Отказываться от проверки нельзя – за это могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Если отказ приведет к аварийной ситуации или угрозе жизни и здоровью людей, штраф увеличится до 50–150 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.