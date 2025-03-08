В Москве используют 250 единиц спецтехники для уборки города после зимы

В Москве стартовала масштабная уборка города после зимнего сезона. В процессе задействованы 2 тысячи рабочих и более 250 единиц спецтехники, в том числе поливомоечные машины и автовышки.

Процесс уборки включает не только основные городские объекты, но и такие детали, как дорожные знаки, информационные щиты и шумозащитные экраны. Важное внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищаются вручную. В этом году для работы с деликатными поверхностями были использованы особые щадящие растворы, чтобы не повредить элементы и сохранить их первоначальный вид.

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