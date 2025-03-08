Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 22:15

Город

В Москве используют 250 единиц спецтехники для уборки города после зимы

В Москве используют 250 единиц спецтехники для уборки города после зимы

17 тысяч тонн свежих цветов поступило в Москву перед Международным женским днем

"Мой район. Новости": в Москве откроют новый городской вокзал Беговая

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановках трамваев в Москве

"Мой район. Новости": в Москве появились первые признаки весны

"Мой район. Новости": Москва погрузилась в цветочный бум и празднует 8 Марта

В Москве начался демонтаж декораций Масленицы и уборка после зимнего сезона

В Южном Медведково открылся уникальный культурно-досуговый центр "Полярный"

"Сити. Едим.": необычные рестораны в центре Москвы

"Это Москва. Инфраструктура": женские образы в архитектуре Москвы

В Москве стартовала масштабная уборка города после зимнего сезона. В процессе задействованы 2 тысячи рабочих и более 250 единиц спецтехники, в том числе поливомоечные машины и автовышки.

Процесс уборки включает не только основные городские объекты, но и такие детали, как дорожные знаки, информационные щиты и шумозащитные экраны. Важное внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищаются вручную. В этом году для работы с деликатными поверхностями были использованы особые щадящие растворы, чтобы не повредить элементы и сохранить их первоначальный вид.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЛариса СоколоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика