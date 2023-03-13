Кабинки на канатной дороге на ВДНХ будут выполнены в виде стеклянных шаров

Кабинки на канатной дороге в "Парке будущего" на ВДНХ будут выполнены в виде стеклянных шаров. Они позволят пассажирам любоваться ландшафтом и видом на главную аллею.

Общая протяженность канатной дороги – больше 1,5 тысячи метров. По ней можно будет прокатиться до океанариума. Сами кабинки оснастят системами кондиционирования и подогрева, поэтому пользоваться аттракционом можно будет круглый год.

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