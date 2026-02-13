Форма поиска по сайту

13 февраля, 17:15

Город

Центр художественной гимнастики Винер закрыли в Москве из-за уборки снега

Москвичей призвали не парковать машины в периметре очистки кровли

Москвичка заявила о преследовании со стороны бывшего мужа

Собянин: круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

Ажиотаж начался у Рижского рынка в преддверии 14 февраля

Туман ожидается в Московском регионе в ближайшие сутки

Пожар произошел в районе ЖК "Солнцево парк" в Москве

Посетители фестиваля "Масленица" в Москве научатся печь блины на кулинарных мастер-классах

Температура поднимется до плюс 3 градусов в Москве 14 февраля

Фестиваль "Масленица" охватит 30 площадок "Зимы в Москве"

Центр художественной гимнастики Ирины Винер в Москве закрыли из-за уборки снега. Сотрудница центра сообщила, что там работают альпинисты и службы. Тренировок не будет, информация о ситуации на 14 февраля появится в чатах.

Пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко призвала жителей не игнорировать уведомления сотрудников коммунальных служб о предстоящих или выполняемых работах, а также не парковать личный транспорт в периметре очистки кровли.

городпогодавидео

