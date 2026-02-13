Центр художественной гимнастики Винер закрыли в Москве из-за уборки снега

Центр художественной гимнастики Ирины Винер в Москве закрыли из-за уборки снега. Сотрудница центра сообщила, что там работают альпинисты и службы. Тренировок не будет, информация о ситуации на 14 февраля появится в чатах.

Пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко призвала жителей не игнорировать уведомления сотрудников коммунальных служб о предстоящих или выполняемых работах, а также не парковать личный транспорт в периметре очистки кровли.

