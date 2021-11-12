Трафик на дорогах столицы в дневное время составил 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Плотный поток сформировался на 2-й Брестской улице.

Придется сбросить скорость на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.