Сергей Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата

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В столице специалисты благоустроят 18 исторических переулков Арбата, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Переулки Арбата – особый мир. Каждое здание здесь – история. Но в то же время эти улочки являются родным домом, местом работы или учебы для тысяч людей. В переулках находятся больше десятка школ, детских садов и медицинских учреждений, множество музеев и театров. Административные здания и бизнес-центры, высотка МИДа и иностранные посольства", – пояснил мэр.

После благоустройства в переулках появится больше зелени и комфорта. Так, тротуары расширят и сделают удобнее для пешеходов, а для парковки автомобилей оборудуют карманы. На дорогах установят больше лежачих полицейских. Также планируется установить 16 зарядных станций для электромобилей.

В отдельных местах специалисты планируют восстановить историческую брусчатку, также в ходе работ будут сохранены исторические детали – канализационные люки, таблички и другие артефакты прошлых лет.

Собянин уточнил, что благоустройство коснется Сивцев Вражек, Денежного, Глазовского, Плотникова, Гагаринского, Большого Афанасьевского, Чертольского, Большого Левшинского, Большого и Малого Могильцевских, Староконюшенного, Хрущевского, Нащокинского и других переулков.

Ранее Собянин сообщил, что работы по комплексному благоустройству природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" на северо-западе Москвы стартуют в 2022 году.

Мэр отметил, что огромная зеленая территория между Химкинским водохранилищем и Волоколамским шоссе является любимым местом отдыха для 120 тысяч жителей близлежащих районов. Однако детские площадки, лавочки и спортивная инфраструктура парка давно устарели.

