12 октября, 18:15

Город

Ремонт Кузьминского путепровода начали на юго-востоке Москвы

Москвичей предупредили об ухудшении погоды и сильном дожде

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

Осенняя ярмарка современного искусства открылась на "Винзаводе"

"Новости дня": более 50 школ в Москве оборудовали архитектурно-художественной подсветкой

"Новости дня": жители Царицына начали переезжать в новый дом по программе реновации

"Новости дня": новый ландшафтный парк открыли у набережной реки Сетунь в Москве

"Новости дня": кормление голубей в Москве может привести к штрафу до 500 тыс рублей

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового детского сада в Солнцеве

Сервис по поиску работы показал, сколько москвичей готовы работать на заводе

На юго-востоке столицы проводят капитальный ремонт Кузьминского путепровода. В ходе работ на Волгоградском проспекте заменят пролетные строения и укрепят опоры. Они проводятся поэтапно, без полного перекрытия движения, а завершить их планируют в 2026 году.

Более 200 москвичей переселяются в дом по реновации на улице Заречной. В новостройке 156 квартир с улучшенной отделкой. На нижнем этаже работает центр информирования, в котором новоселам помогают с оформлением документов на жилье.

Фонтан на Биржевой площади подготовили к зиме. В преддверии холодов его промыли и закрыли все элементы уникальной конструкции. Всего же к зиме специалистам надо успеть подготовить более 600 фонтанов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

