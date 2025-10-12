Ремонт Кузьминского путепровода начали на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы проводят капитальный ремонт Кузьминского путепровода. В ходе работ на Волгоградском проспекте заменят пролетные строения и укрепят опоры. Они проводятся поэтапно, без полного перекрытия движения, а завершить их планируют в 2026 году.

Более 200 москвичей переселяются в дом по реновации на улице Заречной. В новостройке 156 квартир с улучшенной отделкой. На нижнем этаже работает центр информирования, в котором новоселам помогают с оформлением документов на жилье.

Фонтан на Биржевой площади подготовили к зиме. В преддверии холодов его промыли и закрыли все элементы уникальной конструкции. Всего же к зиме специалистам надо успеть подготовить более 600 фонтанов.

