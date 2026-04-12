Проект реставрации Шуховской башни одобрен в Москве

Проект реставрации Шуховской башни получил положительное заключение государственной экспертизы. Конструкцию планируют полностью разобрать на секции сверху вниз, восстановить каждый элемент и затем собрать заново на историческом месте.

Работы проведут с учетом статуса объекта культурного наследия и с максимальным сохранением оригинальных деталей. Специалисты отмечают значительную коррозию конструкции, что требует комплексной реставрации.

