Около сотни столичных зданий украсят архитектурно-художественной подсветкой

В 2025 году около сотни новых столичных зданий получат архитектурно-художественную подсветку. Среди них – недавно реконструированные школы, Живописный мост, культурный центр "Москвич", храмы и исторические здания.

По вечерам в столице зажигаются более миллиона светильников. Освещение стало неотъемлемой частью архитектуры, и его проекты теперь согласовываются наравне с фасадами новых зданий. Управляют современной подсветкой с помощью умных датчиков дистанционно.

