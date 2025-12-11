Форма поиска по сайту

11 декабря, 11:30

Город

Около сотни столичных зданий украсят архитектурно-художественной подсветкой

Камеры ЦОДД начали фиксировать машины, которые мешают проезду в Москве

Метель ожидается в Москве 12 декабря

В ЦОДД сообщили о локальных ограничениях движения в Москве 11 декабря

"Это Москва. Инфраструктура": откуда берется тепло

Дождь со снегом ожидаются в Москве 11 декабря

Собянин: промпредприятия привлекли около 300 млрд рублей при поддержке города

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 11 декабря

Выставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

Временные ограничения сняты в аэропортах Москвы

В 2025 году около сотни новых столичных зданий получат архитектурно-художественную подсветку. Среди них – недавно реконструированные школы, Живописный мост, культурный центр "Москвич", храмы и исторические здания.

По вечерам в столице зажигаются более миллиона светильников. Освещение стало неотъемлемой частью архитектуры, и его проекты теперь согласовываются наравне с фасадами новых зданий. Управляют современной подсветкой с помощью умных датчиков дистанционно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

