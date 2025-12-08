Форма поиска по сайту

08 декабря, 15:15

Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Москва входит в тройку самых освещенных городов мира, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По вечерам в городе зажигается более миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Больше половины из них – энергоэффективные. В этом году подсветка украсила фасады 50 школ, культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте, новую "Царскую набережную" в музее-заповеднике "Коломенское" и несколько храмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

