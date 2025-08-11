В центре Москвы проводят комплексное благоустройство улиц и переулков – расширяют тротуары, наносят пешеходную разметку и устанавливают дополнительное освещение. Всего в городе в рамках программы комплексного благоустройства планируют привести в порядок около 700 улиц.

Для жителей Красносельского и Басманного районов запустят трамвайную линию от Комсомольской площади до метро "Чистые пруды". Сейчас масштабные работы идут в том числе на Чистопрудном бульваре. Последним этапом станет озеленение.

Лежаки, качели, теневые навесы и раздевалки появились у Джамгаровского пруда в Лосиноостровском районе. Здесь обустроили зону отдыха у воды. Однако сам пруд не предназначен для купания, поэтому заходить в воду запрещено.

