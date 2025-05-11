Мост "Багратион" закроют на реконструкцию с 12 мая

С 12 мая в Москве начнется реконструкция пешеходного моста "Багратион", сообщили в департаменте транспорта. На время работ переход будет закрыт для прохода. Добраться до нужной точки можно будет альтернативными маршрутами.

В качестве замены предлагается воспользоваться Филевской линией метро, МЦК, четвертым Московским центральным диаметром или речным транспортом. Также доступны наземные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.