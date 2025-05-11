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11 мая, 16:15

Город

Мост "Багратион" закроют на реконструкцию с 12 мая

Мост "Багратион" закроют на реконструкцию с 12 мая

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С 12 мая в Москве начнется реконструкция пешеходного моста "Багратион", сообщили в департаменте транспорта. На время работ переход будет закрыт для прохода. Добраться до нужной точки можно будет альтернативными маршрутами.

В качестве замены предлагается воспользоваться Филевской линией метро, МЦК, четвертым Московским центральным диаметром или речным транспортом. Также доступны наземные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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