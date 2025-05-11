11 мая, 14:30Город
По программе реновации в Москве переселили более 160 тысяч человек
В Москве продолжается масштабное переселение по программе реновации. Новые квартиры в современных многоэтажках уже получили более 160 тысяч москвичей. Как отмечают жители, переезд значительно улучшил условия жизни.
Новые квартиры с полной отделкой, установленной сантехникой и современной системой отопления стали приятной заменой устаревшим пятиэтажкам. Многим москвичам помогли с перевозкой. По словам специалистов, это не просто новые дома, а обновление целых районов столицы.
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