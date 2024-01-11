В Дептрансе напомнили о строительных работах и быстрых магистралях в столице

В четверг, 11 января, в Дептрансе рекомендуют москвичам пользоваться общественным транспортом. При неблагоприятных условиях – снегопаде и сильном ветре – он работает стабильно.

Продолжаются строительные работы на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте у дома 46. Быстрые магистрали – проспект Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.