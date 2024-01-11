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Новости

11 января, 09:30

Город

В Дептрансе напомнили о строительных работах и быстрых магистралях в столице

В Дептрансе напомнили о строительных работах и быстрых магистралях в столице

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В четверг, 11 января, в Дептрансе рекомендуют москвичам пользоваться общественным транспортом. При неблагоприятных условиях – снегопаде и сильном ветре – он работает стабильно.

Продолжаются строительные работы на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте у дома 46. Быстрые магистрали – проспект Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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