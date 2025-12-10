10 декабря, 12:45Город
Творческие мастер-классы и бесплатные кинопоказы можно посетить в рамках "Зимы в Москве"
В столице можно побывать на творческих мастер-классах, покататься на коньках с героями мультфильмов и посмотреть бесплатно кино. Все это организовали предприниматели в рамках спецпроекта "Зима в Москве".
Также на площадках открылись торговые шале, где можно приобрести закуски и сувениры. Одна из центральных площадок проекта расположена на Тверской площади. Какие еще бесплатные развлечения предлагают гостям?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.