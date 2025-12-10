Форма поиска по сайту

10 декабря, 12:45

Город

Творческие мастер-классы и бесплатные кинопоказы можно посетить в рамках "Зимы в Москве"

Новогоднюю ель привезут в Кремль из Подмосковья 10 декабря

Каток обновили в парке "Сокольники" в Москве

Атлантический циклон принес снег в Москву 10 декабря

"Новости дня": в Южнопортовом районе построят новую поликлинику

"Улицы московские": Ботаническая улица

"Моя Москва": Ольга Ломоносова. Часть 2

"Это Москва. Инфраструктура": где начиналось метро

Камеры ЦОДД в Москве начали фиксировать остановку машин, мешающих движению

Главе СК РФ Бастрыкину доложат о смерти пациентки в московской частной клинике

В столице можно побывать на творческих мастер-классах, покататься на коньках с героями мультфильмов и посмотреть бесплатно кино. Все это организовали предприниматели в рамках спецпроекта "Зима в Москве".

Также на площадках открылись торговые шале, где можно приобрести закуски и сувениры. Одна из центральных площадок проекта расположена на Тверской площади. Какие еще бесплатные развлечения предлагают гостям?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

