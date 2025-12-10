Творческие мастер-классы и бесплатные кинопоказы можно посетить в рамках "Зимы в Москве"

В столице можно побывать на творческих мастер-классах, покататься на коньках с героями мультфильмов и посмотреть бесплатно кино. Все это организовали предприниматели в рамках спецпроекта "Зима в Москве".

Также на площадках открылись торговые шале, где можно приобрести закуски и сувениры. Одна из центральных площадок проекта расположена на Тверской площади. Какие еще бесплатные развлечения предлагают гостям?

