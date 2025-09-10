Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:30

Город

Более 130 мероприятий пройдет в честь Дня города в Москве 13 и 14 сентября

Более 130 мероприятий пройдет в честь Дня города в Москве 13 и 14 сентября. В столице проведут концерты и фестивали, мастер-классы и яркие шоу.

ВДНХ приглашает гостей на развлекательную программу возле фонтана "Дружба народов". Там можно будет увидеть конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. В Музее Победы на Поклонной горе устроят бесплатные экскурсии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

