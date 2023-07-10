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10 июля, 23:45

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В Москве увеличат количество экоцентров

В Москве увеличат количество экоцентров

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В Москве планируют открыть больше экоцентров, сообщили городские власти. По словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, экоцентры пользуются популярностью среди москвичей.

"11 экоцентров это не предел. Еще у нас планах есть, <...> разрабатываем определенные проекты, чтобы их количество увеличивалось. <...> 11 на всю Москву это маловато", – рассказал он.

Сейчас эколого-просветительские организации проводят бесплатные мастер-классы, лекции, игры, занятия, экскурсии, квесты и другие интерактивные мероприятия. Они открыты для всех, кто тянется за знаниями в сфере окружающей среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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