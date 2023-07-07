Сергей Собянин рассказал о ключевых экологических проектах юго-востока Москвы

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На юго-востоке столицы за последние годы был реализован ряд различных проектов, направленных на улучшение экологии города. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"По давней привычке юго-восток Москвы считается неблагополучным с экологической точки зрения. Но, по правде говоря, этот стереотип давно уже устарел и имеет мало общего с реальностью", – отметил он.

Собянин рассказал, что за последние несколько лет на юго-востоке были реализованы несколько масштабных проектов, которые позволили в том числе разрушить упомянутый им стереотип.

Таким образом, проекты позволили улучшить экологию не только этой части города, но и всей Москвы, а также прилегающих районов Московской области, резюмировал он.

Ранее Собянин заявлял, что улучшить качество воды в Москве-реке удалось за счет модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), городских и локальных очистных сооружений, а также снижения выбросов автотранспорта.

Отмечалось, что модернизация производства МНПЗ началась еще в 2011 году, за это время завод обновил более 80% оборудования и на 75% сократил воздействие на окружающую среду. На заводе также работает комплекс очистных сооружений "Биосфера", разработанный российскими учеными и очищающий воду до 99,9%.

