Москвичам предложили поучаствовать в эксперименте с платными парковками

Москвичам предложили принять участие в эксперименте. Некоторые платные парковки теперь будут работать как перехватывающие. Оставить там машины можно бесплатно, но при условии, что водители дважды в этот день воспользуются метро. Для этого в приложении "Парковки России" есть дополнительная опция – перехватывающий тариф.

В Москве в данный момент есть несколько десятков перехватывающих парковок. Как правило, они находятся за пределами Третьего транспортного кольца. Одной из парковок для нового эксперимента выбрали стоянку у метро "Братиславская" на улице Перерва.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.