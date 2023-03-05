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На Московском ипподроме возник конфликт между руководством и владельцами лошадей

На Московском ипподроме возник конфликт между руководством и владельцами лошадей

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На Московском ипподроме разгорается конфликт между руководством арены и владельцами лошадей. Там начинается масштабная реконструкция. Она коснется всех объектов на территории.

Ипподром будет закрыт два с половиной года. Там содержалось более тысячи скакунов. Владельцам выдали предписание о вывозе лошадей до конца марта. Многие не согласны с таким решением. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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