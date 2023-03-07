Москва 24: в Общественной палате столицы обсудят историческое значение запуска БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

9 марта в Общественной палате Москвы пройдет круглый стол по теме "Эффект запуска Большой кольцевой линии метро для города и его жителей – ее роль в формировании транспортной инфраструктуры города".

На мероприятии речь пойдет об историческом значении запуска БКЛ, влиянии на перераспределение пассажиропотока существующей инфраструктуры и экономических возможностях для бизнеса.

В обсуждении участие примут столичные парламентарии, представители префектур и профильные эксперты.

Модератором встречи выступит председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабина Цветкова.

Смотрите прямую трансляцию 9 марта в 16:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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