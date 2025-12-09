Новогоднюю ель для Соборной площади в Москве начали готовить к перевозке в столицу

Новогоднюю ель для Соборной площади в Москве начали упаковывать и готовить к перевозке в столицу. Дерево спилили накануне.

Его доставят из Подмосковья на специальном автопоезде вечером 10 декабря, а украсят до 25 декабря. Специальная комиссия выбирала из 24 претендентов по возрасту, высоте и размаху ветвей, а также по состоянию хвои и возможности безопасной перевозки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.