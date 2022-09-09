Более 4,5 тыс инсталляций украсят Москву 9 сентября

Более 4,5 тысячи инсталляций украсят Москву 9 сентября. В праздничные выходные включат и специальную подсветку на центральных магистралях.

Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Также он отметил, что в 2022 году в День города будет больше цветников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.