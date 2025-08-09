09 августа, 10:00Город
Больше 700 жителей Западного Дегунина начали осматривать квартиры по реновации
Больше 700 жителей района Западное Дегунино начали осматривать квартиры в новостройке по программе реновации. Город предложил им жилье на Базовской улице недалеко от расселяемых домов.
На первом этаже соседней новостройки для них открылся центр информирования по переселению. Также рядом с многоэтажкой есть детские сады и школы, поликлиника, магазины, кафе, учреждения для занятий спортом, Базовский сквер и парк "Ангарские пруды". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
