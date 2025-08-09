Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 10:00

Город

Больше 700 жителей Западного Дегунина начали осматривать квартиры по реновации

Больше 700 жителей Западного Дегунина начали осматривать квартиры по реновации

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

Любители сапсерфинга начали собираться на набережной Академика Туполева

В Москве запустили рекордный 220-й электробусный маршрут

График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 9 и 10 августа

В столице открылись 11 площадок форума "Москва 2030"

Фестиваль по сапсерфингу "Яуза Фест" пройдет в рамках "Лета в Москве"

Около 18–19 градусов ожидается в Москве 9 августа

В Москве стартовал Марафон финансовой грамотности

Робот Володя был замечен в центре Москвы

Больше 700 жителей района Западное Дегунино начали осматривать квартиры в новостройке по программе реновации. Город предложил им жилье на Базовской улице недалеко от расселяемых домов.

На первом этаже соседней новостройки для них открылся центр информирования по переселению. Также рядом с многоэтажкой есть детские сады и школы, поликлиника, магазины, кафе, учреждения для занятий спортом, Базовский сквер и парк "Ангарские пруды". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика