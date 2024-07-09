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09 июля, 12:45

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Арендные зонты появились на трех станциях столичной подземки

Арендные зонты появились на трех станциях столичной подземки

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"Зонтшеринг" появился на нескольких станциях столичного метро: "Лианозово", "Физтех" и "Яхромская". Там установили автоматы, в которых москвичи могут взять в аренду зонт.

Для этого необходимо отсканировать QR-код, перейти на сайт, ввести свой номер телефона и добавить реквизиты банковской карты. В сутки пользование таким зонтом обойдется в 250 рублей, час – в 50 рублей, а минута – в 10 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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