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Участок Коммунарского шоссе в столице достроят в 2025 году

Участок Коммунарского шоссе в столице достроят в 2025 году

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Коммунарское шоссе достроят в 2025 году, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. По его словам, в Сосенском и Воскресенском улучшится транспортная доступность и связанность жилых районов.

Жителям Коммунарки, Южного и Северного Бутова станет удобнее передвигаться по городу. Кроме того, должна вырасти пропускная способность южного участка МКАД, Калужского шоссе и пяти улиц. Для этого планируют построить и реконструировать дороги – всего более шести километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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