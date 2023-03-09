Участок Коммунарского шоссе в столице достроят в 2025 году

Коммунарское шоссе достроят в 2025 году, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. По его словам, в Сосенском и Воскресенском улучшится транспортная доступность и связанность жилых районов.

Жителям Коммунарки, Южного и Северного Бутова станет удобнее передвигаться по городу. Кроме того, должна вырасти пропускная способность южного участка МКАД, Калужского шоссе и пяти улиц. Для этого планируют построить и реконструировать дороги – всего более шести километров.

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