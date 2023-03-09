В Нижневартовске задержали мужчину, который взял в заложники сына

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, который взял в заложники сына. Он заперся в собственной квартире с 3-летним ребенком, стрелял из ружья и грозил убить сына, если кто-то попытается войти. Когда приехали полицейские, он начал стрелять в их сторону.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по факту удержания несовершеннолетнего и посягательства на жизнь сотрудника полиции.

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