Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Происшествия

В Нижневартовске задержали мужчину, который взял в заложники сына

В Нижневартовске задержали мужчину, который взял в заложники сына

Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до шести

Оставшихся без жилья после взрыва бытового газа в Чите разместят в маневренном фонде

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Забайкалье

Два этажа жилого дома разрушены взрывом в Забайкалье – МЧС

Собаку с щенками вытащили из-под завалов в Хатае спустя 28 дней после землетрясения

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пенсионерку в Оренбурге

Жители Донецка рассказали о новых обстрелах города 9 марта

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Камчатки

Муж блогера Лерчек объяснил происхождение золота и десяти паспортов в доме

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, который взял в заложники сына. Он заперся в собственной квартире с 3-летним ребенком, стрелял из ружья и грозил убить сына, если кто-то попытается войти. Когда приехали полицейские, он начал стрелять в их сторону.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по факту удержания несовершеннолетнего и посягательства на жизнь сотрудника полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика