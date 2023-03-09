10:40Город
Схема движения временно изменится на нескольких улицах в трех округах столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах в трех округах столицы. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра Москвы.
Уточняется, что изменения вводятся из-за строительства инженерных сетей. С 10 марта до 10 августа будут закрывать одну полосу на разных участках проезда Ольминского:
- в районе дома № 3 – с 10 марта до 20 мая и с 11 июня до 20 июля;
- в районе перекрестка с 6-м Новоостанкинским проездом – с 21 мая до 10 июня;
- на участке проезда Ольминского в районе дома № 105 на проспекте Мира – с 21 июля до 10 августа.
На этих участках также нельзя будет парковаться.
Кроме того, участок Среднего Тишинского переулка в районе дома № 30 будут перекрывать с 10 по 12 марта в ночное время – с 01:30 до 05:30.
С 11 марта до 1 июня временно изменится схема движения:
- на участке Проектируемого проезда № 1075 – движение станет двусторонним от владения 8, строения 2 на улице Нижние Мнёвники до пересечения с Проектируемым проездом № 1078;
- участок Проектируемого проезда № 1075 от владения 8, строения 2 на улице Нижние Мнёвники до пересечения с дублером улицы Нижние Мнёвники полностью закроют;
- на участке Проектируемого проезда № 1077 от пересечения с Проектируемым проездом № 1074 до перекрестка с Проектируемым проездом № 1073 движение перекроют.
Ранее сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном, Северном и Северо-Западном округах столицы будет временно ограничено движение транспорта. Так, с 2 марта по 31 мая будет закрыта одна полоса на участке Головинского шоссе, в районе дома № 14, из-за реконструкции инженерных сетей.
Кроме того, с 2 марта по 1 декабря будет ограничено движение из-за строительных работ на участке Бригадирского переулка от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы.
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