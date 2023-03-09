Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Город

Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Собянин рассказал о пяти мостах с лучшими видами на ночную Москву

Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка "Руднево"

Собянин рассказал о преимуществах цифрового паспорта поликлиник

Собянин: сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Новости часа: Собянин вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта

Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Строительство ЖК "Царицыно" завершилось в столице: построены 14 корпусов общей площадью порядка 650 тысяч квадратных метров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что квартиры в этом ЖК приобрели почти пять тысяч человек. Большинство из них уже получили жилье, остальным передадут ключи до конца 2023 года.

Строительство данных корпусов началось в 2006, девелоперы планировали сдать объект к 2012 году. Однако застройщик не справился с обязательствами: из 22 корпусов были введены только восемь, после чего возведение зданий остановилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика