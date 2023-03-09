Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Строительство ЖК "Царицыно" завершилось в столице: построены 14 корпусов общей площадью порядка 650 тысяч квадратных метров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что квартиры в этом ЖК приобрели почти пять тысяч человек. Большинство из них уже получили жилье, остальным передадут ключи до конца 2023 года.

Строительство данных корпусов началось в 2006, девелоперы планировали сдать объект к 2012 году. Однако застройщик не справился с обязательствами: из 22 корпусов были введены только восемь, после чего возведение зданий остановилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.