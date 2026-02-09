Форма поиска по сайту

09 февраля, 14:00

Фестиваль "Масленица" станет частью городского проекта "Зима в Москве"

На рынке столичной недвижимости появилась новая тенденция, связанная с гаражами

Первая оттепель ожидается в Москве в конце недели

Свыше 1,5 млн человек ежедневно пользуются БКЛ

ФСБ заявила, что СБУ обещали 30 тыс долларов за убийство генерал-лейтенанта Алексеева

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП на Ленинском проспекте

Фестиваль "Масленица" будет идти в Москве до 22 февраля

Кольцевая линия метро разгрузилась на 23% после запуска БКЛ

Москвичам рассказали о погоде на текущей рабочей неделе

Исполнитель покушения на генерала Алексеева был завербован Украиной

С 13 по 22 февраля пройдет фестиваль "Масленица" в рамках городского проекта "Зима в Москве". Площадки мероприятия будут оформлены в народном стиле.

Как сообщил представитель оргкомитета Павел Гусев, гостей ждут мастер-классы по декоративной росписи, вышивке и созданию игрушек. На кулинарных уроках научат готовить блины с разными начинками, а всего на фестивале представят около 50 видов этого блюда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

