Фестиваль "Масленица" станет частью городского проекта "Зима в Москве"

С 13 по 22 февраля пройдет фестиваль "Масленица" в рамках городского проекта "Зима в Москве". Площадки мероприятия будут оформлены в народном стиле.

Как сообщил представитель оргкомитета Павел Гусев, гостей ждут мастер-классы по декоративной росписи, вышивке и созданию игрушек. На кулинарных уроках научат готовить блины с разными начинками, а всего на фестивале представят около 50 видов этого блюда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.