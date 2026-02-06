"Новости дня": систему безопасности на путях тестируют в столичном метро

В столичном метро работает новая система, которая за доли секунды анализирует любую опасность на путях. Технологию уже проверяют на станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ).

Комплекс из камер и специальных датчиков сканирует рельсы. Если пассажиры уронят вещь или оступятся, система мгновенно это зафиксирует. Сигнал поступит машинисту и диспетчерам. Поезд заранее сможет остановиться, и помощь будет вовремя оказана.

Эта технология особенно важна для организации безопасного движения беспилотных поездов. После успешных испытаний ее постепенно внедрят на других станциях. Подробнее – в программе "Новости дня".