08 мая, 07:30Город
Около 16 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в СВАО
Почти 16 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации на северо-востоке столицы. Жилые комплексы расположены в 14 районах. В новостройки переселили жильцов 95 старых домов.
Первые этажи сделали нежилыми – на время переезда там открыты центры информирования. Кроме того, специалисты благоустроили и озеленили дворы, сделали места для прогулок и отдыха, а также построили детские и спортивные площадки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.