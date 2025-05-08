Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 07:30

Город

Около 16 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в СВАО

Около 16 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в СВАО

Москва вошла в топ-3 ведущих городских экономик мира

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 мая

В Москве пройдут плановые отключения горячей воды

Тематические мастер-классы проведут на фестивале "Московская Весна Победы"

Режиссер Оливер Стоун высоко оценил развитие киноиндустрии в Москве

График движения поездов на D4 изменился

Новая пересадка открылась между станциями "Текстильщики" БКЛ и фиолетовой линии

Москвичам напомнили о возможных проблемах со связью

Парковка на столичных стоянках будет бесплатной с 8 по 10 мая

Почти 16 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации на северо-востоке столицы. Жилые комплексы расположены в 14 районах. В новостройки переселили жильцов 95 старых домов.

Первые этажи сделали нежилыми – на время переезда там открыты центры информирования. Кроме того, специалисты благоустроили и озеленили дворы, сделали места для прогулок и отдыха, а также построили детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика