Около 16 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в СВАО

Почти 16 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации на северо-востоке столицы. Жилые комплексы расположены в 14 районах. В новостройки переселили жильцов 95 старых домов.

Первые этажи сделали нежилыми – на время переезда там открыты центры информирования. Кроме того, специалисты благоустроили и озеленили дворы, сделали места для прогулок и отдыха, а также построили детские и спортивные площадки.

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