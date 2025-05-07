На востоке Москвы отремонтированы 27 ветхих зданий с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке столицы с начала года отремонтировали 27 ветхих зданий, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

"В первом квартале Госинспекцией по недвижимости совместно с владельцами неухоженных строений в ВАО реализованы дорожные карты по обновлению зданий, что позволило завершить ремонт 27 ветхих построек", – объяснил Бобров.

Каждое аварийное здание после завершения ремонтных работ было интегрировано в районную инфраструктуру и стало использоваться под разные проекты. Часть из них стала центрами культурной жизни или местами для общественных мероприятий. Другая часть – площадками для творческих инициатив горожан.

Такие объекты, в частности, появились в районе Соколиная Гора. На момент проверки Госинспекции постройки были в неудовлетворительном состоянии и никак не использовались. Но вместе с собственниками специалисты проверили состояние зданий и приняли по каждому индивидуальное решение. Часть из них пришлось снести, а остальные удалось сохранить.

В итоге 4 здания общей площадью свыше 2 800 квадратных метров были демонтированы, а еще 8 построек площадью свыше 11 000 "квадратов" привели в надлежащий вид.

Ранее стало известно, что в Басманном районе Москвы по программе реновации началось строительство нового жилого двухсекционного дома. В нем предусмотрены 262 квартиры. В каждой секции установят три лифта, грузоподъемность которых составит 400, 630 и 1 000 килограммов. Новостройка возводится на месте двух расселенных зданий по улице Госпитальный Вал.

