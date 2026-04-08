Директор Ботанического сада МГУ рассказал о зимостойкости сакуры

Сакура сохраняет высокую зимостойкость и способна переносить заморозки, даже если часть бутонов пострадает. Об этом рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб. При этом цветение в Москве началось раньше обычного на 2–3 недели из-за ранней и теплой весны.

В "Аптекарском огороде" уже распустились первые бутоны вишни мелкопильчатой. Период цветения длится около 2 недель, однако теплая погода может его ускорить, а дождь сократить до нескольких дней. Цветение сакуры ежегодно привлекает большое количество людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.