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08 марта, 23:15

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Розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок" подошел к финалу

Розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок" подошел к финалу

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Сегодня завершился розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок".

Акция длилась в течение недели с 2 марта. Участником мог стать любой человек. Достаточно было посетить одну из 55 торговых площадок и получить номерной билет от продавца.

Победителя определяли случайным образом. Он получил главный и вкусный приз – набор фермерских деликатесов. В составе подарка – сыры, колбасы, чай, а также сладости и натуральный мед.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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