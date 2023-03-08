Кадыров оценил стоимость украденного в Чехии жеребца в 10 млн долларов

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил кражу чистокровного жеребца Азу в Чехии, заявив, что его стоимость составляет не менее 10 миллионов долларов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что в 2014 году лошадь подпала под санкции Запада.

"Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать", – написал Кадыров, уточнив, что переживает за пропавшее животное.

Вместе с тем политик задался вопросом, кому понадобилась лошадь под санкциями, и куда смотрела охрана и доблестная зарубежная полиция.

Глава Чечни предположил, что занижение стоимости коня в СМИ связано с финансовыми махинациями, осуществляемыми теми, кто несет ответственность за уход и содержание животного, и попросил не искажать факты.

Информация об украденном, вероятнее всего, в ночь на 4 марта жеребце Кадырова появилась в СМИ. По данным издания, стоимость животного составляла 18 тысяч долларов. Поисками неизвестного похитителя незамедлительно занялись сотрудники полиции.



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