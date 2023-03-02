Розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице проводится розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок". Акция проходит с 2 по 8 марта. В ней могут принять участие посетители, которые сделали покупку от тысячи рублей.

Сам розыгрыш пройдет 8 марта. В 15:00 его участники должны будут показать свои номерные билеты, которые ранее были выданы им продавцом.

Продуктовый набор состоит из:

фермерских сыров;

деликатесных колбас;

меда;

сладостей;

варенья;

орехов;

чая.

Такую акцию проводят на столичных площадках 55 ярмарок. Победителя определяют случайным образом из числа пришедших участников на каждой ярмарке.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на межрегиональных ярмарках в Москве граждане могут купить качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. К приобретению доступны фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы, мед и другие товары.

Новые площадки появились в Сокольниках, Хорошёвском, Чертанове Северном, Тимирязевском, Крылатском, Западном Дегунине, Люблине. Ярмарочные павильоны созданы в разных стилях: неорусском, крымском, а также стиле ампир.



Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!