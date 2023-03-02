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12:52

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Розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице проводится розыгрыш продуктового набора от "Московских ярмарок". Акция проходит с 2 по 8 марта. В ней могут принять участие посетители, которые сделали покупку от тысячи рублей.

Сам розыгрыш пройдет 8 марта. В 15:00 его участники должны будут показать свои номерные билеты, которые ранее были выданы им продавцом.

Продуктовый набор состоит из:

  • фермерских сыров;
  • деликатесных колбас;
  • меда;
  • сладостей;
  • варенья;
  • орехов;
  • чая.

Такую акцию проводят на столичных площадках 55 ярмарок. Победителя определяют случайным образом из числа пришедших участников на каждой ярмарке.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на межрегиональных ярмарках в Москве граждане могут купить качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. К приобретению доступны фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы, мед и другие товары.

Новые площадки появились в Сокольниках, Хорошёвском, Чертанове Северном, Тимирязевском, Крылатском, Западном Дегунине, Люблине. Ярмарочные павильоны созданы в разных стилях: неорусском, крымском, а также стиле ампир.

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