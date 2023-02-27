10:15Город
Сергунина рассказала об открытии 63 фермерских ярмарок в Москве
Фото: пресс-служба ГБУ "Московские ярмарки"
В 2022 году в Москве открылись 7 новых ярмарок, теперь их количество составляет 63, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, на межрегиональных ярмарках в Москве граждане могут купить качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. К приобретению доступны фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы, мед и другие товары.
"Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей – в 2022-м их стало больше примерно на 10%. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края – всего из 46 регионов", – сказала заммэра.
Новые площадки появились в столичных районах Сокольники, Хорошёвском, Чертаново Северное, Тимирязевском, Крылатское, Западное Дегунино, Люблино. Ярмарочные павильоны созданы в разных стилях: неорусском, крымском, а также стиле ампир.
Число торговых мест увеличилось за год с 1 212 до 1 333. Предпринимателям они предоставляются бесплатно. Чтобы участвовать в ярмарке постоянно, необходимо отправить заявку с документами в департамент торговли и услуг Москвы.
В 2022 году появилась опция для новичков. В случае наличия свободных мест участник может получить разрешение на торговлю прямо в день обращения. Ознакомиться с инструкцией можно на официальном сайте "Московских ярмарок".
"Ярмарочные павильоны оснащены современным торговым оборудованием, системами вентиляции и отопления. Это обеспечивает комфортные условия как для фермеров, так и для посетителей в любое время года", – отметили в сообщении.
Как уточняется, на московских ярмарках покупатели могут приобрести разную сельскохозяйственную продукцию: рыбную, мясную и молочную, а также фрукты и овощи, сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею и мед.
В 2022 году к участию в ярмарках присоединились фермеры из Республики Алтай, которые представили дягилевый мед.
Республика Калмыкия представила национальные мясные полуфабрикаты и колбасы, приготовленные по народным рецептам. Из Иркутской области привезли разнообразную продукцию из кедровых шишек – кедровые орехи в сиропе из сосновых шишек или варенье.
"Варенье варится около 20 часов, что позволяет стать шишечкам нежными, мягкими и вкусными. Нашим гостям мы также предлагаем несладкие вяленые шишки. Лакомство такое же мягкое, подсушенное, но уже без сиропа, в конце чувствуется легкая горчинка", – рассказал предприниматель Алексей Радченко.
Также на ярмарках можно приобрести эфирное масло пихты.
Продукция доступна к покупке по адресам:
- улица Сокольнический Вал, владение 40;
- Профсоюзная улица, владение 41;
- Старокачаловская улица, владение 5а;
- Городецкая улица, владение 1;
- Большая Черкизовская улица, владение 125;
- пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;
- Семеновская площадь, владение 4;
- Россошанский проезд, владение 8, корпус 2;
- Сумской проезд, владение 2б.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках.
Желающим получить место на один день на ярмарке необходимо предоставить удостоверение личности, товаросопроводительные документы, документацию о ведении фермерского или личного подсобного хозяйства, занятии садоводством, огородничеством или животноводством. Кроме того, необходимы правоустанавливающие документы на землю.
Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках
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