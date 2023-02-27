Сергунина рассказала об открытии 63 фермерских ярмарок в Москве

Фото: пресс-служба ГБУ "Московские ярмарки"

В 2022 году в Москве открылись 7 новых ярмарок, теперь их количество составляет 63, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, на межрегиональных ярмарках в Москве граждане могут купить качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. К приобретению доступны фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, колбасы, мед и другие товары.

"Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей – в 2022-м их стало больше примерно на 10%. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края – всего из 46 регионов", – сказала заммэра.

Новые площадки появились в столичных районах Сокольники, Хорошёвском, Чертаново Северное, Тимирязевском, Крылатское, Западное Дегунино, Люблино. Ярмарочные павильоны созданы в разных стилях: неорусском, крымском, а также стиле ампир.

Число торговых мест увеличилось за год с 1 212 до 1 333. Предпринимателям они предоставляются бесплатно. Чтобы участвовать в ярмарке постоянно, необходимо отправить заявку с документами в департамент торговли и услуг Москвы.

В 2022 году появилась опция для новичков. В случае наличия свободных мест участник может получить разрешение на торговлю прямо в день обращения. Ознакомиться с инструкцией можно на официальном сайте "Московских ярмарок".

"Ярмарочные павильоны оснащены современным торговым оборудованием, системами вентиляции и отопления. Это обеспечивает комфортные условия как для фермеров, так и для посетителей в любое время года", – отметили в сообщении.

Как уточняется, на московских ярмарках покупатели могут приобрести разную сельскохозяйственную продукцию: рыбную, мясную и молочную, а также фрукты и овощи, сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею и мед.

В 2022 году к участию в ярмарках присоединились фермеры из Республики Алтай, которые представили дягилевый мед.

Республика Калмыкия представила национальные мясные полуфабрикаты и колбасы, приготовленные по народным рецептам. Из Иркутской области привезли разнообразную продукцию из кедровых шишек – кедровые орехи в сиропе из сосновых шишек или варенье.

"Варенье варится около 20 часов, что позволяет стать шишечкам нежными, мягкими и вкусными. Нашим гостям мы также предлагаем несладкие вяленые шишки. Лакомство такое же мягкое, подсушенное, но уже без сиропа, в конце чувствуется легкая горчинка", – рассказал предприниматель Алексей Радченко.

Также на ярмарках можно приобрести эфирное масло пихты.

Продукция доступна к покупке по адресам:

улица Сокольнический Вал, владение 40;

Профсоюзная улица, владение 41;

Старокачаловская улица, владение 5а;

Городецкая улица, владение 1;

Большая Черкизовская улица, владение 125;

пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;

Семеновская площадь, владение 4;

Россошанский проезд, владение 8, корпус 2;

Сумской проезд, владение 2б.

Ранее сообщалось , что Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках.

Желающим получить место на один день на ярмарке необходимо предоставить удостоверение личности, товаросопроводительные документы, документацию о ведении фермерского или личного подсобного хозяйства, занятии садоводством, огородничеством или животноводством. Кроме того, необходимы правоустанавливающие документы на землю.



Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках

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