08 февраля, 23:30

Бесплатные ледовые шоу по сказкам проходят на катках Москвы

Бесплатные ледовые шоу по сказкам проходят на катках Москвы

На фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве" проходят красочные ледовые шоу. На катках столицы бесплатно показывают постановки по любимым сказкам, такие как "Белоснежка", которую недавно увидели зрители у Гольяновского пруда.

Ближайшие показы запланированы и на других площадках города. Зрителей ждут "Лебединое озеро" в Теплом Стане и спектакль "12 месяцев" на площади Революции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Румина КенжалиеваЕкатерина Кузнеченкова

