В центре Москвы появился китайский дракон

В Москве готовятся встретить китайский Новый год. Гигантский танцующий дракон появился на Тверской площади. Он весит более трехсот килограммов, чтобы его установить понадобилась неделя.

Китайские спортсмены приедут на "Игры будущего". Это председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил Владимиру Путину во время телефонного разговора. Также лидеры России и Китая выразили готовность к продвижению совместных проектов, в частности в энергетике.

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