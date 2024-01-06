ФПК назначила дополнительные поезда и вагоны между Белгородом и Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) назначила дополнительные поезда и вагоны между Белгородом и Москвой. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания сделала дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву. Дополнительные 5 вагонов (341 место) были включены в состав "Ласточки" №742 сообщением Белгород – Москва 6 января. В воскресенье, 7 января, из Белгорода в столицу отправится дополнительный поезд №219, в его составе – 13 плацкартных и купейных вагонов, которые обеспечат в общей сложности 536 мест.

"Продолжаем назначать дополнительные поезда в сообщении с Белгородом. Так, дополнительный поезд №527/528 Белгород–Москва будет отправляться из Белгорода 9 и 10 января в 11:00, в обратном направлении, из Москвы, 10 и 11 января в 23:20. В составе поезда 10 плацкартных и купейных вагонов, в общей сложности – 482 места", – заявили в компании.

Ранее стало известно, что рождественские ночные богослужения отменили в храмах в Белгороде на фоне складывающейся оперативной обстановки. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

До этого Гладков предупредил, что ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.