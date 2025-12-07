На Ходынском поле открылся зимний фестиваль на льду

На Ходынском поле в Москве стартовал зимний фестиваль на льду. Открыл его мастер-класс по фигурному катанию от чемпиона мира Ильи Авербуха, после которого гостей ждет флешмоб, посвященный Буратино.

Как отметил сам Авербух, лед на Ходынском поле стал миниатюрной версией многих московских катков: здесь есть место для длинных променадов между дорожками и пространство, где можно научиться элементам фигурного катания.

