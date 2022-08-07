Фестиваль "Московское варенье" завершился в Москве

В воскресенье, 7 августа, был последний день фестиваля "Московское варенье". Были открыты все 23 площадки, на которых можно было купить свыше 300 сортов варенья и джема.

В рамках фестиваля состоялась и фэшн-ярмарка. Свои коллекции привезли 70 региональных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

