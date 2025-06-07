Сап-карнавал пройдет в Серебряном бору 7 июня

Серебряный бор станет базой для зрелищного сап-карнавала, который пройдет 7 июня. Участники покажут яркие и необычные костюмы, а также поборются за денежные призы.

Старт запланирован на 11:00. Маршрут пройдет от пляжа № 3, вокруг острова Серебряный бор на озере Бездонное и обратно. Чтобы поучаствовать в заплыве, нужно иметь сап-борд и спасательный жилет. Борд можно арендовать у партнеров мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.