07 июня, 10:00Город
Сап-карнавал пройдет в Серебряном бору 7 июня
Серебряный бор станет базой для зрелищного сап-карнавала, который пройдет 7 июня. Участники покажут яркие и необычные костюмы, а также поборются за денежные призы.
Старт запланирован на 11:00. Маршрут пройдет от пляжа № 3, вокруг острова Серебряный бор на озере Бездонное и обратно. Чтобы поучаствовать в заплыве, нужно иметь сап-борд и спасательный жилет. Борд можно арендовать у партнеров мероприятия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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