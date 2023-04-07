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07 апреля, 14:45

Общество

Москвичам сообщили, как работает единый пункт отбора на военную службу по контракту

Москвичам сообщили, как работает единый пункт отбора на военную службу по контракту

Москвичам рассказали, как работает единый пункт отбора на военную службу по контракту

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

В Москве увеличилось количество медицинских направлений, где используют нейросети

Специалисты начали мыть Крымский мост в Москве

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

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Новые велополосы проложат на 12 московских улицах до конца года

В Москве работает Единый центр, где принимают желающих служить по контракту из всех регионов. Столичные стандарты значительно упрощают процедуру. Например, не нужно ходить несколько раз в центр, собирать справки и записываться заранее.

Что же предусматривает служба по контракту? Какие льготы положены служащим? И возможно ли участие контрактников в СВО? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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