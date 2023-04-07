Москвичам сообщили, как работает единый пункт отбора на военную службу по контракту

В Москве работает Единый центр, где принимают желающих служить по контракту из всех регионов. Столичные стандарты значительно упрощают процедуру. Например, не нужно ходить несколько раз в центр, собирать справки и записываться заранее.

Что же предусматривает служба по контракту? Какие льготы положены служащим? И возможно ли участие контрактников в СВО? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.