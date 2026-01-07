Московские производства увеличили выручку на 2 миллиарда рублей благодаря льготам

Около 8 тысяч столичных брендов сотрудничают с проектом "Сделано в Москве", получая на безвозмездной основе различные инструменты для продвижения. Благодаря льготным условиям московским производствам удалось дополнительно увеличить выручку на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

В проекте участвуют текстильные производства, шьющие сумочки-косметички и домашний текстиль, и компания по изготовлению арома-свечей, продающая продукцию по всей России. Этой зимой в городских ярмарках участвуют более семисот московских брендов, предлагающих уникальные товары.

