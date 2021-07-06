Ресторан "Мята Lounge" на севере Москвы могут временно закрыть за работу без QR-кодов

Ресторану "Мята Lounge" на Ленинградском шоссе грозит временное закрытие за работу без QR-кодов. Об этом сообщили в ОАТИ.

Инспекторы проверили это заведение совместно с полицией. Как выяснилось, в ресторане обслуживали посетителей без QR-кодов. Кроме того, там осуществлялось курение кальянов.

Ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если выяснится, что кто-то в результате заболел, он может вырасти до 1 миллиона рублей. Кроме того, заведение могут закрыть на 90 суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.