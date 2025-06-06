Московский монорельс может превратиться в парк площадью 40 тысяч квадратных метров

На месте Московского монорельса хотят создать парк над землей. Необычный транспорт уже много лет работает в убыток, а новая зона отдыха в перспективе могла бы стать гораздо популярнее.

Вместо старых рельсов и тесных вагончиков планируется обустроить зеленый парк площадью 40 тысяч квадратных метров с аллеями, кафе, беговой дорожкой и уютными зонами отдыха.

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