Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 01:30

Город

Московский монорельс может превратиться в парк площадью 40 тысяч квадратных метров

Московский монорельс может превратиться в парк площадью 40 тысяч квадратных метров

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ожидающейся жары

В Москве экипаж корабля "Полковник Чернышев" отработал действия при пожаре

"Московский патруль": мошенничество с участием детей стало чаще встречаться в Москве

"Московский патруль": задержан вероятный распространитель наркотиков с помощью телевизоров

"Московский патруль": пассажир избил прохожего на станции метро "Парк культуры"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

"Мой район. Новости": Собянин сообщил, что пожарное депо откроют в Щербинке в 2025 году

Единое парковое пространство создадут на северо-востоке Москвы

Сергей Собянин обсудил с москвичами вопросы о развитии столицы

На месте Московского монорельса хотят создать парк над землей. Необычный транспорт уже много лет работает в убыток, а новая зона отдыха в перспективе могла бы стать гораздо популярнее.

Вместо старых рельсов и тесных вагончиков планируется обустроить зеленый парк площадью 40 тысяч квадратных метров с аллеями, кафе, беговой дорожкой и уютными зонами отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина ЕфимцеваМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика