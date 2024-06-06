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06 июня, 13:15

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Новый городской вокзал создадут на станции Беговая

Новый городской вокзал создадут на станции Беговая

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Станция Беговая превращается в современный городской вокзал. Он станет крупным пересадочным хабом, который объединит с одноименной станцией метро МЦД-1 и МЦД-4. Также будет благоустроена вся территория около станций.

Будущий вокзал строят на пересечении ТТК и Хорошёвского шоссе. Вестибюль будет отвечать современным стандартам: в нем оборудуют эскалаторы и лифты, кассы и турникеты. Кроме того, пассажиры смогут пользоваться тремя платформами с навесами и светодиодным освещением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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